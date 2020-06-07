Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
"Для этих, требующих определенных творческих способностей, физических качеств, <…> эти (очные – ред.) испытания будут проводиться. Время приема документов на такие специальности до 15 августа продлено, поэтому по решению самих образовательных организаций, творческих деятелей будет выстраиваться порядок проведения таких испытаний", - сказал Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
По многим специальностям в отдельных случаях, по его словам, можно проводить испытания в дистанционном формате, используя видеотрансляцию.
"Но если это требует очного формата, то, конечно, это надо проводить в очном формате. Уверен, что у нас сегодня есть все механизмы для того, чтобы создать в образовательных учреждениях санитарно-эпидемиологические условия для того, чтобы могла работать приемная комиссия и могли студенты прийти для сдачи таких экзаменов, таких испытаний", - отметил Глушко.