Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно

"Но если это требует очного формата, то, конечно, это надо проводить в очном формате. Уверен, что у нас сегодня есть все механизмы для того, чтобы создать в образовательных учреждениях санитарно-эпидемиологические условия для того, чтобы могла работать приемная комиссия и могли студенты прийти для сдачи таких экзаменов, таких испытаний", - отметил Глушко.