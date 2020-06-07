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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T11:51
https://ria.ru/20200607/1572585087.html
В Нижегородской области число случаев COVID-19 превысило 12 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области число случаев COVID-19 превысило 12 тысяч

11:51 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области превысило 12 тысяч человек, число погибших от COVID-19 выросло до 136, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За сутки в Нижегородской области зафиксировано еще 317 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 12137 человек. От коронавируса скончались еще пять жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 136. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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По данным на 7 июня, 4847 жителей региона, то есть 40% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Более 4,4 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,7 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 5,9 тысячи - под наблюдением медиков, 74 человека – в обсерваторах.
Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 256 030 человек, за последние сутки тестирование прошли 5006 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нижегородская областьОбщество
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