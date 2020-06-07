В Нижегородской области число случаев COVID-19 превысило 12 тысяч

"За сутки в Нижегородской области зафиксировано еще 317 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 12137 человек. От коронавируса скончались еще пять жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 136. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По данным на 7 июня, 4847 жителей региона, то есть 40% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Более 4,4 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,7 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 5,9 тысячи - под наблюдением медиков, 74 человека – в обсерваторах.