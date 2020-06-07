В ИКБ №2 в Москве с 1 марта приняли 1884 пациента с подозрением на COVID

ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора. Архивное фото

ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1880 пациентов с подозрением на коронавирус были госпитализированы в инфекционную больницу №2 в Более 1880 пациентов с подозрением на коронавирус были госпитализированы в инфекционную больницу №2 в Москве за три месяца, сообщила главврач учреждения Светлана Краснова.

Согласно данным инфографики, которую она опубликовала на своей странице в Facebook, с 1 марта по 1 июня в больницу поступили 1884 пациента, коронавирус подтвердился у 1366 человек. За это время из больницы выписались с выздоровлением 1580 пациентов, 74 скончались.

По оценке Красновой, ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшилась, некоторые клиники, перепрофилированные под COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы. "Для нашей больницы пока ничего не изменилось. Больница на Соколинке (ИКБ№2) работает с пациентами с новой коронавирусной инфекцией в прежнем объеме", - сообщила главврач.

Также она подчеркнула, что инфекционная больница №2 продолжала все это время в полном объеме принимать и оказывать помощь пациентам с корью, ветряной оспой, тропической малярией, менингитом и другими инфекционными заболеваниями.