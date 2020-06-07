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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T11:50
https://ria.ru/20200607/1572585058.html
В ИКБ №2 в Москве с 1 марта приняли 1884 пациента с подозрением на COVID
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982429_0:79:960:619_1036x0_80_0_0_7e09274d312e02ac39d83acd612abe77.jpg
РИА Новости

В ИКБ №2 в Москве с 1 марта приняли 1884 пациента с подозрением на COVID

11:50 07.06.2020
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© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. МосквыПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1880 пациентов с подозрением на коронавирус были госпитализированы в инфекционную больницу №2 в Москве за три месяца, сообщила главврач учреждения Светлана Краснова.
Согласно данным инфографики, которую она опубликовала на своей странице в Facebook, с 1 марта по 1 июня в больницу поступили 1884 пациента, коронавирус подтвердился у 1366 человек. За это время из больницы выписались с выздоровлением 1580 пациентов, 74 скончались.
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По оценке Красновой, ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшилась, некоторые клиники, перепрофилированные под COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы. "Для нашей больницы пока ничего не изменилось. Больница на Соколинке (ИКБ№2) работает с пациентами с новой коронавирусной инфекцией в прежнем объеме", - сообщила главврач.
Также она подчеркнула, что инфекционная больница №2 продолжала все это время в полном объеме принимать и оказывать помощь пациентам с корью, ветряной оспой, тропической малярией, менингитом и другими инфекционными заболеваниями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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