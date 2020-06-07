В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске

По словам Паниной, после ликвидации разлива нефти в Мексиканском заливе, произошедшего в 2010 году, США накопили серьезный опыт в преодолении последствий подобных аварий. По мнению политика, проблемы защиты окружающей среды носят общечеловеческий характер и "при решении этих вопросов необходимо быть выше политических разногласий".