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В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске

11:49 07.06.2020 (обновлено: 13:21 07.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат Государственной Думы Елена Панина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы Елена Панина. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. При решении экологических проблем странам следует быть выше политических разногласий, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя предложение Соединенных Штатов Америки помощи в Норильске.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил сожаление в связи с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями.
Министр МЧС России Евгений Зиничев в полевом лагере группировки МЧС России под Норильском
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"Сил достаточно". МЧС отреагировало на возможную помощь США по Норильску
По словам Паниной, после ликвидации разлива нефти в Мексиканском заливе, произошедшего в 2010 году, США накопили серьезный опыт в преодолении последствий подобных аварий. По мнению политика, проблемы защиты окружающей среды носят общечеловеческий характер и "при решении этих вопросов необходимо быть выше политических разногласий".
"Очевидно, что сотрудничество и взаимопомощь в любом случае лучше, чем обострение конфронтации и санкционные войны", - сказала Панина.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 23:34
Косачев поприветствовал предложение США о помощи в Норильске
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМайк ПомпеоГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Елена ПанинаКрасноярский крайНорильскСШАПроисшествия
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