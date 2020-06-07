В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. При решении экологических проблем странам следует быть выше политических разногласий, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя предложение Соединенных Штатов Америки помощи в Норильске.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил сожаление в связи с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями.
По словам Паниной, после ликвидации разлива нефти в Мексиканском заливе, произошедшего в 2010 году, США накопили серьезный опыт в преодолении последствий подобных аварий. По мнению политика, проблемы защиты окружающей среды носят общечеловеческий характер и "при решении этих вопросов необходимо быть выше политических разногласий".
"Очевидно, что сотрудничество и взаимопомощь в любом случае лучше, чем обострение конфронтации и санкционные войны", - сказала Панина.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.