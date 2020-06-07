В Судане число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Судане превысило шесть тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно заявлению министерства, за последние сутки в Судане выявили 215 новых зараженных. Всего в стране зафиксирован 6081 случай заражения COVID-19, 2014 человек выздоровели, 359 скончались. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в столичной провинции Хартум – 4736.
Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции Хартум с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина, с 3 июня он был продлен еще на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
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