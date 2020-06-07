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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T11:47
https://ria.ru/20200607/1572584945.html
В Судане число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570955580_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_83b378abef3922482fd9100e3b0deb3e.jpg
РИА Новости

В Судане число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч

11:47 07.06.2020
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© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLYЗакрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Судане превысило шесть тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно заявлению министерства, за последние сутки в Судане выявили 215 новых зараженных. Всего в стране зафиксирован 6081 случай заражения COVID-19, 2014 человек выздоровели, 359 скончались. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в столичной провинции Хартум – 4736.
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Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции Хартум с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина, с 3 июня он был продлен еще на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СуданВ мире
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