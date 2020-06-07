В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Коронавирус в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки выявлен у 6 человек, сообщило в воскресенье командование медицинских сил ВС Украины.
"По прошедшие сутки зафиксировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
Отмечается, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины болеет 140 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек.
Всего за время пандемии выздоровело 143 человека в ВС Украины, летальных случаев - 4.
По последним данным Минздрава Украины, за время пандемии число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 26 999, умерли 788 человек, выздоровели 12 054.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф