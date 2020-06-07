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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T11:43
https://ria.ru/20200607/1572584839.html
В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:260:1210:941_1036x0_80_0_0_dd633c8f34c3b9d1cdc074de5e9dab39.jpg
РИА Новости

В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19

11:43 07.06.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Коронавирус в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки выявлен у 6 человек, сообщило в воскресенье командование медицинских сил ВС Украины.
"По прошедшие сутки зафиксировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
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Отмечается, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины болеет 140 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек.
Всего за время пандемии выздоровело 143 человека в ВС Украины, летальных случаев - 4.
По последним данным Минздрава Украины, за время пандемии число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 26 999, умерли 788 человек, выздоровели 12 054.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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