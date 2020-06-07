В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19

"По прошедшие сутки зафиксировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщило командование в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время в Вооруженных силах Украины болеет 140 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек.