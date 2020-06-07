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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T11:38
https://ria.ru/20200607/1572584757.html
В Польше за сутки выявили 580 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231241_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_a3fdd4d792445886679abdc5fec5750c.jpg
РИА Новости

В Польше за сутки выявили 580 случаев COVID-19

11:38 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГорожане на улице в Варшаве
Горожане на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Горожане на улице в Варшаве
ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Почти 600 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Польше за минувшие сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, в течение субботы лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 580 человек. Ранее сообщалось о 492 новых случаях COVID-19 за сутки в стране.
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За минувшие сутки скончались 12 человек с COVID. Общее число летальных случаев - 1155.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2007 человек, 82 759 находятся на карантине, 12 885 выздоровели.
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Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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