В Польше за сутки выявили 580 случаев COVID-19

Горожане на улице в Варшаве

Горожане на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Почти 600 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Почти 600 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Польше за минувшие сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, в течение субботы лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 580 человек. Ранее сообщалось о 492 новых случаях COVID-19 за сутки в стране.

За минувшие сутки скончались 12 человек с COVID. Общее число летальных случаев - 1155.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2007 человек, 82 759 находятся на карантине, 12 885 выздоровели.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.