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2020-06-07T14:47
https://ria.ru/20200607/1572584725.html
В Эстонии два человека погибли в ходе стрельбы на автозаправке
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РИА Новости

В Эстонии два человека погибли в ходе стрельбы на автозаправке

11:37 07.06.2020 (обновлено: 14:47 07.06.2020)
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© AP Photo / NIPA/Timur NisametdinovСотрудники правоохранительных органов в Эстонии
Сотрудники правоохранительных органов в Эстонии
© AP Photo / NIPA/Timur Nisametdinov
Сотрудники правоохранительных органов в Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн — РИА Новости. Мужчина открыл огонь на автозаправке в Пярнуском уезде Эстонии в ночь на воскресенье, убив двух и ранив трех человек, среди которых двое детей, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

"По первоначальной информации, 32-летний мужчина на автомобиле Subaru сначала устроил ДТП у автозаправки, но покинул место аварии. После этого он вернулся и открыл рядом с АЗС стрельбу по мотоциклисту, который умер от полученных ранений. Подозреваемый также открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей (трех и пяти лет). Находившаяся в машине женщина погибла от полученных ран, мужчина и дети ранены и находятся в больнице", — говорится в сообщении.

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По словам Ляэнеского префекта полиции Кайдо Кыпласа, после стрельбы мужчина какое-то время перемещался в районе АЗС, а затем убежал в лес. "Более 50 полицейских окружили территорию и перекрыли окрестные дороги. Мужчина стрелял в сторону полицейских, но был задержан недалеко от заправки. При задержании он не оказал сопротивления", — сообщил Кыплас на пресс-конференции в воскресенье утром.
Префект добавил, что автомобиль, по которому стреляли, видимо, случайно проезжал мимо. Связь между застреленным мотоциклистом и стрелком не установлена. Дача стрелка находится поблизости, но сам он живет и работает в Таллине. У задержанного есть разрешение на огнестрельное оружие. Мотивы стрелявшего пока не установлены.
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