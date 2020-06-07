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2020-06-07T11:36
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В ДНР один горняк погиб и два пострадали в результате двух ЧП на шахтах
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РИА Новости

В ДНР один горняк погиб и два пострадали в результате двух ЧП на шахтах

11:36 07.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Один горняк погиб, двое пострадали в результате выпадения пород кровли на шахтах в подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике Макеевке и Кировском.
"Макеевка, шахта "Холодная Балка" – несчастный случай на производстве. Выпавшим из кровли куском породы, смертельно травмирован горнорабочий 1983 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
По информации ведомства, в результате происшествия еще один горняк пострадал. Кроме того, на шахте "Комсомолец Донбасса" в подконтрольном республике городе Кировское выпавшим из кровли куском породы был травмирован горняк 1985 года рождения.
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