В ДНР один горняк погиб и два пострадали в результате двух ЧП на шахтах

"Макеевка, шахта "Холодная Балка" – несчастный случай на производстве. Выпавшим из кровли куском породы, смертельно травмирован горнорабочий 1983 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По информации ведомства, в результате происшествия еще один горняк пострадал. Кроме того, на шахте "Комсомолец Донбасса" в подконтрольном республике городе Кировское выпавшим из кровли куском породы был травмирован горняк 1985 года рождения.