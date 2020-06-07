Сроки подачи документов для поступления в колледж продлили до 25 августа

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сроки подачи документов для поступления в колледж продлены до конца августа, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Он отметил, что министерство постаралось уменьшить всю бюрократию, связанную с поступлением. Абитуриент может подать документы при помощи Почты России, по электронной почте, с помощью региональных порталов госуслуг, чтобы в простой и удобной форме отправить сканы своих документов, включая сканы медицинских справок.
"Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года. Продлены сроки приема документов. Практически до конца августа, а где будут свободные места - до осени", - заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда", как уточнил ведущий, сроки продлены до 25 августа.
Глушко также добавил, что донести оригиналы документов в колледж поступившие смогут до конца года.