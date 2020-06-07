Сроки подачи документов для поступления в колледж продлили до 25 августа

"Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года. Продлены сроки приема документов. Практически до конца августа, а где будут свободные места - до осени", - заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда", как уточнил ведущий, сроки продлены до 25 августа.