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2020-06-07T14:31
https://ria.ru/20200607/1572584603.html
"Газпром" объявил тендер на поставку труб
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РИА Новости

"Газпром" объявил тендер на поставку труб

11:33 07.06.2020 (обновлено: 14:31 07.06.2020)
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".
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"Предметом договора являются трубы большого диаметра с наружным антикоррозионным покрытием. <…> Продукция поставляется в период с 30.03.2020 года по 31.12.2022 года", — говорится в документации.

Почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, будут поставляться на различные объекты. В частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта-Торжок" и "Бованенково-Ухта". Заказчик указал склады поставки: Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово.
Закупка проводится в один лот. Заявки на участие в тендере принимаются до 15 июня, итоги подведут 16 июня.
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Сила Сибири (газопровод)ГазпромУхтаБугурусланЭкономика
Популярные комментарии
Если независимо оценить эффективность расходов и инвестиций Газпрома с 2014 года, то подозреваю, что целесообразнее было бы вообще прекратить деятельность эффективного менеджера А.Миллера.
7 июня, 12:13
mmiasnikov
22210015
Только объявили этот "крупнейший" тендер, а 16 июня приём заявок прекращается. Во как! Умеют, когда захотят :) А до этого крупнейшим был контракт с Загорским трубным заводом (ЗТЗ) в 2018 году. Тогда тоже тендер объявили. Но все, включая ЗТЗ, отказались в нём участвовать: предложенная Газпромом цена была очень низкой. А потом - чудо, чудо - Газпром заключил-таки контракт. С ЗМЗ. И на выгодных (для ЗМЗ:) условиях. Чудеса случаются... :)
7 июня, 13:21
Александр И
1692005
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