В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило две тысячи

Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными . Архивное фото

Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области превысило 2 тысячи, сообщает облправительство.

За сутки в Тверской области подтверждено 93 случая коронавирусной инфекции, выздоровели семь человек.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2055 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 592 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов проявления заболевания.

Всего в регионе выздоровели 1422 пациента, 41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

При этом, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.