В Тверской области число пациентов с COVID-19 превысило две тысячи

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области превысило 2 тысячи, сообщает облправительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 93 случая коронавирусной инфекции, выздоровели семь человек.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2055 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 592 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов проявления заболевания.
Всего в регионе выздоровели 1422 пациента, 41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.
При этом, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
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