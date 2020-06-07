Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-06-07T12:00
https://ria.ru/20200607/1572584305.html
Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572584285_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_9b506b887536ed997023c9646a5cceae.jpg
РИА Новости

Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I

12:00 07.06.2020
648
Как это по-русски
Коронаречь. Как COVID-19 и карантин меняют язык. Часть I
12:00
Кто чем занимается во время COVID-19? Короноики ругаются с ковид-диссидентами, карантинейджеры творят коронарт, а ковидиоты жалуются на локдаун. Ничего не поняли? Послушайте эпизод, чтобы не приумножать инфодемию и узнать, какими словами рассказывать будущим корониалам о коронапокалипсисе.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castboxи Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
011105
Обсудить 0
Как это по-русскиПодкаст
Рекомендуем
Смартфон
Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Сжигание использованных масок в Киеве
На Украине число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Человек моет руки
Эксперты рассказали, о новых привычках российских путешественников
Депутат Государственной Думы Елена Панина
В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске
Ника Ганич
Ника Ганич — о том, как есть и не толстеть и готовить полезные блюда
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Сотрудники правоохранительных органов в Эстонии
В Эстонии два человека погибли в ходе стрельбы на автозаправке
Прохожий в Москве
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски
Женщина отдыхает в бассейне
Исследование: траты россиян на бронирование отелей в мае выросли на треть
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
В Берлине задержали около ста участников протестов против расизма
Цветочная корона из фильма Солнцестояние
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04Захарова прокомментировала беспорядки в США
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
Лента новостейМолния