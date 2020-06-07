Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
13 марта, 18:55Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция