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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-07T11:17
https://ria.ru/20200607/1572584254.html
Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572103040_0:119:1276:837_1036x0_80_0_0_2d76ee65974230808d231b150310c3fc.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

11:17 07.06.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны России
Российские и турецкие военные в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
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