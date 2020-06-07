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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T11:17
https://ria.ru/20200607/1572584227.html
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_0ab55357831b133e53ec1ad7ca338c73.jpg
РИА Новости

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

11:17 07.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зафиксировано 7419 случаев COVID-19, из них 240 – за последние сутки.
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"Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 599 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 3239 человек. За последние сутки скончались два пациента, таким образом число летальных случаев достигло 41.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСвердловская область
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