В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зафиксировано 7419 случаев COVID-19, из них 240 – за последние сутки.
"Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 599 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 3239 человек. За последние сутки скончались два пациента, таким образом число летальных случаев достигло 41.
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