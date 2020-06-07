В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Более 90 пациентов с коронавирусом в Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.

По последним данным, в области зафиксировано 7419 случаев COVID-19, из них 240 – за последние сутки.

"Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 599 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 3239 человек. За последние сутки скончались два пациента, таким образом число летальных случаев достигло 41.