В Эстонии число случаев COVID-19 выросло до 1939

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1939 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 90 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Департамент отмечает, что в последний раз суточное увеличение числа зараженных более чем на 20 человек было зарегистрировано в конце апреля. Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.