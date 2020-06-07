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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T11:14
https://ria.ru/20200607/1572584178.html
В Эстонии число случаев COVID-19 выросло до 1939
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_0:89:2964:1756_1036x0_80_0_0_fb34d7c2006b02affb3e26ca15c1e64d.jpg
РИА Новости

В Эстонии число случаев COVID-19 выросло до 1939

11:14 07.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на восемь, достигнув 1939, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1939 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 90 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Департамент отмечает, что в последний раз суточное увеличение числа зараженных более чем на 20 человек было зарегистрировано в конце апреля. Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭстонияВ мире
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