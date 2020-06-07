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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-07T11:12
https://ria.ru/20200607/1572584148.html
В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из Ливана
https://cdn24.img.ria.ru/images/155914/95/1559149588_0:150:2000:1275_1036x0_80_0_0_ffe4aee1448c7f3eda763941d37236da.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из Ливана

11:12 07.06.2020
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© AP PhotoСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 24 беженца (в том числе: женщин – 7, детей – 12). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись трое беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 32 взрывоопасных предметов.
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