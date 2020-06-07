В КБР умерли два пациента с COVID-19

НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 33, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончался 31 пациент с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались два пациента – мужчина 1937 года рождения из Нальчика и женщина 1949 года рождения из города Прохладный", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 76 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3348. Выздоровели за сутки 76 человек, всего выздоровевших в республике - 1625.

В госпиталях находятся 1029 человек, из которых 57 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 500 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2197 человек, имевших контакты с заразившимися.