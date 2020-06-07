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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T11:10
https://ria.ru/20200607/1572584090.html
В КБР умерли два пациента с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

В КБР умерли два пациента с COVID-19

11:10 07.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 33, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончался 31 пациент с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки скончались два пациента – мужчина 1937 года рождения из Нальчика и женщина 1949 года рождения из города Прохладный", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 76 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3348. Выздоровели за сутки 76 человек, всего выздоровевших в республике - 1625.
В госпиталях находятся 1029 человек, из которых 57 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 500 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2197 человек, имевших контакты с заразившимися.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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