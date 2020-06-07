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В МИД Германии назвали отношения с США сложными
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РИА Новости

В МИД Германии назвали отношения с США сложными

11:07 07.06.2020 (обновлено: 12:58 07.06.2020)
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© Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. PiedraАмериканский военный во время учений в Германии
Американский военный во время учений в Германии
© Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что на отношения Берлина и Вашингтона повлияла появившаяся в СМИ информация о решении США вывести из Германии часть американских военнослужащих.

"Мы близкие партнеры по трансатлантическому альянсу. Но: это сложно. <...> Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению. Мы ценим развивавшееся на протяжении десятилетий сотрудничество с вооруженными силами США. Это в интересах обеих стран", — сказал Маас.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источник, что Дональд Трамп поручил к сентябрю вывести 9,5 тысячи членов военного контингента США из Германии и распорядился ограничить число одновременно находящихся в стране американских военных до 25 тысяч вместо допустимых сейчас 52 тысяч. По информации Spiegel, своим резким решением американский лидер "застал врасплох" Берлин.
Сейчас в Германии дислоцированы почти 35 тысяч американских военнослужащих, кроме того, армия США привлекла к работе на базах в ФРГ 17 тысяч своих гражданских лиц и 12 тысяч граждан ФРГ.
Президент США Дональд Трамп
08:00
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Хайко МаасДональд ТрампГерманияСШАВ мире
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