В МИД Германии назвали отношения с США сложными

"Мы близкие партнеры по трансатлантическому альянсу. Но: это сложно. <...> Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению. Мы ценим развивавшееся на протяжении десятилетий сотрудничество с вооруженными силами США. Это в интересах обеих стран", — сказал Маас.