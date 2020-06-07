В Крыму за сутки подтвердили 14 случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Количество выявленных заболевших коронавирусом в Крыму увеличилось до 438 человек, за последние сутки подтверждено 14 новых случаев, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 – при лабораторном скрининге здоровых людей, 2 – при обследовании прибывших с территории Украины",- сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. При этом 11 из 14 выявленных - бессимптомные.
Аксенов подчеркнул, что всего в республике зарегистрировано 438 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших - 313 человек.
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