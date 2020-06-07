В Москве более половины новых больных COVID-19 младше 45 лет

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 85% новых выявленных заболевших коронавирусом в Более 85% новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, более половины – младше 45 лет, 7,1% среди них составляют дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В столице за сутки подтверждено 1956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 195 017 случаев коронавируса.

"43,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,6% – от 46 до 65 лет, 9,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 7,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

По поручению мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. Результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте.