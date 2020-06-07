У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря ИФА-тестированию обнаружили у более 1,6 тысячи украинцев, проведено более 40 тысяч тестов, заявил в воскресенье министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По последним данным минздрава Украины, за время пандемии число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 26 999, умерли 788 человек, выздоровели 12 054.
"На сегодняшний день у нас сделано около 40 600 тестов, из которых позитивных результатов, если мне не изменяет память, 1 624", - заявил Степанов на брифинге, отвечая на вопрос о проведении ИФА-тестирования в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф