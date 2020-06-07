Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
"В Подмосковье впервые с начала пандемии коронавируса количество выписавшихся из больниц превысило число госпитализированных. Это позволило открыть МФЦ, парикмахерские и бани", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.