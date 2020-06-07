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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:46
https://ria.ru/20200607/1572583608.html
В Липецкой области число случаев COVID-19 выросло до 2577
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число случаев COVID-19 выросло до 2577

10:46 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 61, - до 2577, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области (за сутки) — 61 новый случай инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2577 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели 994 человека, восемь скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЛипецкая областьОбщество
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