В Липецкой области число случаев COVID-19 выросло до 2577

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 61, - до 2577, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области (за сутки) — 61 новый случай инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2577 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели 994 человека, восемь скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф