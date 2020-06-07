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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T12:13
https://ria.ru/20200607/1572583349.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8984 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572191228_0:62:3072:1790_1036x0_80_0_0_ae201fe9495e00e8caab8a52515cd5f6.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 8984 человек

10:38 07.06.2020 (обновлено: 12:13 07.06.2020)
27141
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 8984 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Больше всего новых больных выявили в Москве (1956), Подмосковье (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317) и Свердловской области (240). При этом у 3458 человек нет симптомов заболевания.
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Скончались 134 пациента (на 63 летальных исхода меньше, чем в предыдущие сутки).
Накануне сообщалось о 8855 новых случаях. Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 467 673. Из них более 226 тысяч выздоровели, 5869 человек скончались.
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели более 6,6 миллиона человек, почти 400 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Индия, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Да где эти больные? Никто уже не верит в этот лохотрон!
7 июня, 10:51
ААнтивирус
46010438
Желаю чтоб в гос аппарате все воры чиновники заболели коронивирусом до конца своих дней
7 июня, 10:46
Григор Чонтян
35020219
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