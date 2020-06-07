В России за сутки коронавирус выявили у 8984 человек

Скончались 134 пациента (на 63 летальных исхода меньше, чем в предыдущие сутки).

Накануне сообщалось о 8855 новых случаях. Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 467 673. Из них более 226 тысяч выздоровели, 5869 человек скончались.