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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:34
https://ria.ru/20200607/1572583227.html
В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1036x0_80_0_0_2242f98303a25cf9123fd6d814e15609.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19

10:34 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 620 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 07.06.20. Всего на лечении: 1167. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1137. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 627. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 30. В ОРИТ: 141. На ИВЛ: 54", - написал главврач в Facebook.

Вечорко добавил, что за сутки выписано 116 пациентов, поступили 114 человек.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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