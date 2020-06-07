В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 07.06.20. Всего на лечении: 1167. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1137. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 627. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 30. В ОРИТ: 141. На ИВЛ: 54", - написал главврач в Facebook.