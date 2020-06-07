В Молдавии у третьего депутата парламента выявили коронавирус

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии из партии "Платформа "Достоинство и правда" Арина Спэтару сообщила, что у нее диагностирован коронавирус.
На прошлой неделе стало известно, что коронавирус выявлен у депутата-демократа Евгения Никиорчука. Также коронавирус подтвержден у социалиста Владимира Миздренко.
Остальные парламентарии были отправлены на самоизоляцию до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на COVID-19.
"В пятницу, 5 июня, я сдала тест на коронавирус, и сегодня узнала, что он положительный. Хорошо, что я заразилась, потому что теперь у меня будет возможность на личном опыте узнать, как у нас обстоят дела в системе здравоохранения", - сообщила Спэтару на своей странице в Facebook.
Ранее власти Молдавии сообщили о 9511 зарегистрированных случаях коронавируса, 331 из которых стал летальным.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф