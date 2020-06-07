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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:32
https://ria.ru/20200607/1572583128.html
В Молдавии у третьего депутата парламента выявили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572583102_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_d7d6b08ff036254b1c769535b56f2c8b.jpg
РИА Новости

В Молдавии у третьего депутата парламента выявили коронавирус

10:32 07.06.2020
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© Sputnik Молдова/OsmatescoАрина Спэтару
Арина Спэтару
© Sputnik Молдова/Osmatesco
Арина Спэтару. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии из партии "Платформа "Достоинство и правда" Арина Спэтару сообщила, что у нее диагностирован коронавирус.
На прошлой неделе стало известно, что коронавирус выявлен у депутата-демократа Евгения Никиорчука. Также коронавирус подтвержден у социалиста Владимира Миздренко.
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Остальные парламентарии были отправлены на самоизоляцию до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на COVID-19.

"В пятницу, 5 июня, я сдала тест на коронавирус, и сегодня узнала, что он положительный. Хорошо, что я заразилась, потому что теперь у меня будет возможность на личном опыте узнать, как у нас обстоят дела в системе здравоохранения", - сообщила Спэтару на своей странице в Facebook.

Ранее власти Молдавии сообщили о 9511 зарегистрированных случаях коронавируса, 331 из которых стал летальным.
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Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
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