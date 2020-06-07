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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:21
https://ria.ru/20200607/1572582859.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 225 пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466388_0:301:3106:2048_1036x0_80_0_0_76967cba668937dd3f01ce0d89f5f3e8.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся 225 пациентов с COVID-19

10:21 07.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двести двадцать пять человек с коронавирусом находятся на лечении в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", сообщил главврач центра Сергей Переходов.
Накануне сообщалось о 214 пациентах с COVID-19.
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"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 7 июня состоит на лечении 225 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 225, подтверждённых с COVID – 225, с кислородной поддержкой – 165, на ИВЛ – 14, на ЭКМО – один", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки в больницу поступили 14 пациентов, выписались трое.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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