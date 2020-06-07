В московском центре "Вороновское" лечатся 225 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двести двадцать пять человек с коронавирусом находятся на лечении в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", сообщил главврач центра Сергей Переходов.
Накануне сообщалось о 214 пациентах с COVID-19.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 7 июня состоит на лечении 225 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 225, подтверждённых с COVID – 225, с кислородной поддержкой – 165, на ИВЛ – 14, на ЭКМО – один", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки в больницу поступили 14 пациентов, выписались трое.
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