В Воронежской области число случаев COVID-19 выросло до 2837

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Очередной рекорд по суточному количеству случаев заражения коронавирусом установлен в Очередной рекорд по суточному количеству случаев заражения коронавирусом установлен в Воронежской области , где диагноз подтвердился у 139 человек, а общее число заболевших выросло до 2837, сообщает правительство региона.

Предыдущий рекорд по количеству подтвержденных диагнозов за сутки был 3 июня, когда заболевание выявили у 127 человек.

"В воскресенье, 7 июня, официально подтверждено заражение 139 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Из семи дней июня в Воронежской области шесть раз суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.

Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2837 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1688.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.