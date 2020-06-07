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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:17
https://ria.ru/20200607/1572582710.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 выросло до 2837
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число случаев COVID-19 выросло до 2837

10:17 07.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Очередной рекорд по суточному количеству случаев заражения коронавирусом установлен в Воронежской области, где диагноз подтвердился у 139 человек, а общее число заболевших выросло до 2837, сообщает правительство региона.
Предыдущий рекорд по количеству подтвержденных диагнозов за сутки был 3 июня, когда заболевание выявили у 127 человек.
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"В воскресенье, 7 июня, официально подтверждено заражение 139 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Из семи дней июня в Воронежской области шесть раз суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2837 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1688.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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