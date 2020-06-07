Путин поздравил экс-канцлера Австрии Шюсселя с юбилеем

"Своей деятельностью на посту федерального канцлера и других ответственных должностях вы снискали высокий авторитет среди соотечественников и за рубежом. В России вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - отметил Путин в телеграмме, текст которой опубликовал в Facebook посол России в Австрии Дмитрий Любинский.