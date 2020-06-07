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Путин поздравил экс-канцлера Австрии Шюсселя с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил экс-канцлера Австрии Шюсселя с юбилеем

10:14 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил с 75-летием бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя.
Шюссель был канцлером Австрии с 2000 по 2007 годы.
"Своей деятельностью на посту федерального канцлера и других ответственных должностях вы снискали высокий авторитет среди соотечественников и за рубежом. В России вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - отметил Путин в телеграмме, текст которой опубликовал в Facebook посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Тепло вспоминаю наши встречи, содержательные беседы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго", - говорится в поздравлении российского лидера.
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Владимир ПутинАвстрияПолитика
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