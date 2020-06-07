Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:25
https://ria.ru/20200607/1572582628.html
На Украине число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571678812_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_366998babf553d92c4f481c982ee1790.jpg
РИА Новости

На Украине число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам

10:14 07.06.2020 (обновлено: 10:25 07.06.2020)
11314
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСжигание использованных масок в Киеве
Сжигание использованных масок в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сжигание использованных масок в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки в Украине выросло на 485, до 26 999, умерли еще 11 человек, заявил в воскресенье на ежедневном брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 485 человек. Из них 29 детей, а также 24 медработника. Были госпитализировали 109 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. При этом выздоровели 242 человека. В общем за время пандемии в Украине зафиксированы 26 999 случаев (из них 1 932 ребенка и 5 050 медработников). При этом всего выздоровели 12 054, а летальных случаев - 788", - сказал министр.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Наибольшее число заболевших зафиксировано во Львовской, Черновицкой областях и в Киеве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
570314
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой помощи
В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МЧС ответило США на предложение помочь в ликвидации ЧС в Норильске
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне
Археологи рассказали об уникальных мозаиках, найденных под Вероной
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Сотрудники правоохранительных органов в Эстонии
В Эстонии два человека погибли в ходе стрельбы на автозаправке
Актер Михаил Кокшенов
В Москве простились с Михаилом Кокшеновым
Депутат Государственной Думы Елена Панина
В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
В Мосгордуме заявили, что не определяют порядок отмены пропусков
Мужчина передает пакет через колючую проволоку в закрытом районе Селаянг-Бару, недалеко от Куала-Лумпура, Малайзия
Малайзия с 10 июня отменит большинство ограничений из-за COVID-19
Женщина отдыхает в бассейне
Исследование: траты россиян на бронирование отелей в мае выросли на треть
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
В Берлине задержали около ста участников протестов против расизма
Прохожий в Москве
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04Захарова прокомментировала беспорядки в США
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
Лента новостейМолния