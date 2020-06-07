На Украине число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам

"За минувшие сутки заболели 485 человек. Из них 29 детей, а также 24 медработника. Были госпитализировали 109 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. При этом выздоровели 242 человека. В общем за время пандемии в Украине зафиксированы 26 999 случаев (из них 1 932 ребенка и 5 050 медработников). При этом всего выздоровели 12 054, а летальных случаев - 788", - сказал министр.