На Украине число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки в Украине выросло на 485, до 26 999, умерли еще 11 человек, заявил в воскресенье на ежедневном брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 485 человек. Из них 29 детей, а также 24 медработника. Были госпитализировали 109 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. При этом выздоровели 242 человека. В общем за время пандемии в Украине зафиксированы 26 999 случаев (из них 1 932 ребенка и 5 050 медработников). При этом всего выздоровели 12 054, а летальных случаев - 788", - сказал министр.
Наибольшее число заболевших зафиксировано во Львовской, Черновицкой областях и в Киеве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.