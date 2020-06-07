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2020-06-07T10:11
https://ria.ru/20200607/1572582590.html
Мэр Миннеаполиса не поддержал упразднение городского департамента полиции
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РИА Новости

Мэр Миннеаполиса не поддержал упразднение городского департамента полиции

10:11 07.06.2020
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© AFP 2020 / Stephen MaturenМэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей
© AFP 2020 / Stephen Maturen
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступил против упразднения городского департамента полиции на фоне звучавших в ходе субботнего протеста в городе призывов прекратить финансирование департамента, сообщил телеканал CBS Minnesota.
Ранее члены муниципального совета Миннеаполиса заявили о планах "демонтировать" городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил член совета Иеремия Эллисон, после чего эти планы подтвердила и глава совета Лайза Бендер.
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"Я не выступаю за то, чтобы упразднить весь полицейский департамент, я буду честен насчет этого", - заявил Фрей, отметив, тем не менее, что выступает за "масштабную структурную реформу с целью исправить... расистскую систему".
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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