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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:06
https://ria.ru/20200607/1572582524.html
В Армении за сутки умерли десять пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510800_0:271:3160:2048_1036x0_80_0_0_a9e064725e3d4428b3cb4d4653992210.jpg
РИА Новости

В Армении за сутки умерли десять пациентов с COVID-19

10:06 07.06.2020
1953
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 766 и достигло 13 130, еще 10 человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 12 364 подтвержденных случаях и 190 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
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"В Армении подтверждены 13 130 случаев коронавируса. Излечились 4014 пациентов. Скончались 200 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 8844 пациентов, провели 69 171 тест на коронавирус, отметили в министерстве.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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