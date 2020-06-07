В Армении за сутки умерли десять пациентов с COVID-19

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 766 и достигло 13 130, еще 10 человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 12 364 подтвержденных случаях и 190 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 13 130 случаев коронавируса. Излечились 4014 пациентов. Скончались 200 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 8844 пациентов, провели 69 171 тест на коронавирус, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.