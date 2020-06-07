В ДНР заявили, что силовики два раза за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения