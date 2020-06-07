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Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму
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РИА Новости

Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму

09:57 07.06.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтроительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму
Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Строительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.
Отмечается, что в Крыму и Севастополе в ближайшие два с половиной года реконструируют сотни километров дорог при поддержке федерального бюджета. Это позволит обеспечить приведение в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям не менее 166 километров автодорог Крыма общего пользования регионального и местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований республики. На ремонт дорог правительство РФ выделяет более более 6,8 миллиарда рублей.
"Правила распределения средств, направляемых на эти цели, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Заняться развитием дорожной сети в регионе поручил президент России Владимир Путин.
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5 июня 2018, 15:21
Трасса "Таврида": как будет выглядеть главная дорога КрымаКакой будет главная дорога полуострова – в инфографике Ria.ru.
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РоссияИнфраструктураМихаил МишустинРеспублика КрымСевастопольЭкономика
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