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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T09:50
https://ria.ru/20200607/1572582129.html
В России провели более 12,7 миллиона тестов на COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В России провели более 12,7 миллиона тестов на COVID-19

09:50 07.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 12,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 318,8 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 06.06.2020 проведено 12 721 549 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 318 846 человек.
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