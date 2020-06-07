В России провели более 12,7 миллиона тестов на COVID-19

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 12,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 318,8 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 06.06.2020 проведено 12 721 549 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 318 846 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.