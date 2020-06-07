Тамбовские власти рассказали о новых случаях COVID-19

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19. Архивное фото

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Более 1,5 тысячи пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Тамбовской области , общее число заболевших выросло до 3439, сообщила администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3439, из них 1205 - без клинических проявлений. 1524 выздоровели: 704 выписаны из стационара, 820 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 12", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции.

Из заболевших - 25 мужчин, 42 женщины, один ребенок - мальчик 14 лет. Возраст взрослых пациентов - от 23 до 84 лет. Власти констатируют, что прибывших из других регионов нет, все заразились по контакту с ранее заболевшими.

На госпитализации в настоящий момент находятся 428 человек, из них диагноз "пневмония" у 366 человек.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4120 (из них подтверждённых случаев - 1475, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 8108. Выписано из больниц – 1306. Всего обследованных лиц – 13 962", - информируют областные власти.

Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.