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2020-06-07T11:35
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В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте
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РИА Новости

В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте

09:35 07.06.2020 (обновлено: 11:35 07.06.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС России . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 июн — РИА Новости. Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Как пишут местные СМИ, погибший — заместитель начальника пожарной части.
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"Сотрудник МЧС города Анжеро-Судженск во вторник получил травму, находясь на рабочем месте, и был доставлен в анжерскую городскую больницу. Специалисты из Кемерово провели несколько выездных консультаций и операцию. Затем автомобилем санавиации он был доставлен в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. К сожалению, травма, полученная пожарным, оказалась несовместимой с жизнью, и в субботу утром он скончался", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.

"Получил травму (пострадавший. — Прим. ред.) при проведении гидравлического испытания рукавов. По факту произошедшего проводится проверка", — пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сотрудник пожарной охраны
30 марта, 14:50
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0113122
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоАнжеро-СудженскПроисшествия
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