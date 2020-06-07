В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте

КЕМЕРОВО, 7 июн — РИА Новости. Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Как пишут местные СМИ, погибший — заместитель начальника пожарной части.
"Сотрудник МЧС города Анжеро-Судженск во вторник получил травму, находясь на рабочем месте, и был доставлен в анжерскую городскую больницу. Специалисты из Кемерово провели несколько выездных консультаций и операцию. Затем автомобилем санавиации он был доставлен в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. К сожалению, травма, полученная пожарным, оказалась несовместимой с жизнью, и в субботу утром он скончался", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.
"Получил травму (пострадавший. — Прим. ред.) при проведении гидравлического испытания рукавов. По факту произошедшего проводится проверка", — пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.