В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте

"Сотрудник МЧС города Анжеро-Судженск во вторник получил травму, находясь на рабочем месте, и был доставлен в анжерскую городскую больницу. Специалисты из Кемерово провели несколько выездных консультаций и операцию. Затем автомобилем санавиации он был доставлен в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. К сожалению, травма, полученная пожарным, оказалась несовместимой с жизнью, и в субботу утром он скончался", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.