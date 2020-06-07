В Москве вылечились от COVID-19 еще 2283 пациента

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Еще 2283 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего медикам удалось вылечить более 102 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2283 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 102 714 человек" - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
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