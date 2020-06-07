В Республике Алтай выявили восемь новых случаев COVID-19

БАРНАУЛ, 7 июн - РИА Новости. В Республике Алтай выявлено 8 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у четырёх жителей Кош-Агачского района, трёх жителей Горно-Алтайска и жительницы Онгудайского района. Пять из восьми новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. У четырёх пациентов наблюдаются симптомы заболевания", - говорится в сообщении.
В Республике Алтай лабораторно подтверждено 180 случаев заболевания, в том числе 53 – в Горно-Алтайске, 44 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 16 – в Майминском районе, 15 – в Улаганском районе, 11 – в Онгудайском районе, 8 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 1 – в Чемальском районе.⠀
"Выздоровели четыре пациента из Кош-Агачского района. По данным на утро 7 июня, 99 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 23 154 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находятся 914 человек.
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