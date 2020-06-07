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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T09:09
https://ria.ru/20200607/1572581368.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 400 пациентов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340766_0:231:3127:1990_1036x0_80_0_0_c9d6f7718d3c110d317fa06a2daefd90.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся более 400 пациентов

09:09 07.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 400 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 406 человек, выписаны девять, умерли два человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваОбщество
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