Росприроднадзор взял 80 различных проб с начала ЧС в Норильске

КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора ведут постоянный мониторинг и с начала ЧС в Норильске взяли 80 различных проб, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
"Росприроднадзор постоянно берет забор проб. Таких проб за все время с начала ЧС уже 80 - 60 на воде , 20 на грунте", - сказал Чуприян.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.