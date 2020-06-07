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Росприроднадзор взял 80 различных проб с начала ЧС в Норильске
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РИА Новости

Росприроднадзор взял 80 различных проб с начала ЧС в Норильске

08:56 07.06.2020 (обновлено: 13:19 07.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора ведут постоянный мониторинг и с начала ЧС в Норильске взяли 80 различных проб, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
"Росприроднадзор постоянно берет забор проб. Таких проб за все время с начала ЧС уже 80 - 60 на воде , 20 на грунте", - сказал Чуприян.
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Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр ЧуприянФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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