В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных кораблях

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Десять участков для голосования по поправке в Конституцию России откроют на военных кораблях Тихоокеанского флота, уходящих море, сообщает правительство региона.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Согласно утвержденному ЦИК порядку проведения голосования, граждане смогут проголосовать в течение шести дней до объявленной даты голосования 1 июля.
"Десять участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации организуют на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля", - сообщает правительство региона со ссылкой на решение избирательной комиссии Приморского края.
Отмечается, что за работу участковых избирательных комиссий на военных кораблях отвечает территориальная избирательная комиссия Первомайского района Владивостока.
"Избирательная комиссия Приморья разрешила проведение голосования на участках для голосования, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, с 10 июня 2020 года", – цитируется в сообщении информация краевого избиркома.