Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-07T08:51
https://ria.ru/20200607/1572580879.html
В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных кораблях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_13d2f02b12f903193eefd646721f4879.jpg
РИА Новости

В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных кораблях

08:51 07.06.2020
1677
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Десять участков для голосования по поправке в Конституцию России откроют на военных кораблях Тихоокеанского флота, уходящих море, сообщает правительство региона.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Согласно утвержденному ЦИК порядку проведения голосования, граждане смогут проголосовать в течение шести дней до объявленной даты голосования 1 июля.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
4 июня, 17:21Голосование по поправкам в Конституцию
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
"Десять участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации организуют на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля", - сообщает правительство региона со ссылкой на решение избирательной комиссии Приморского края.
Отмечается, что за работу участковых избирательных комиссий на военных кораблях отвечает территориальная избирательная комиссия Первомайского района Владивостока.
"Избирательная комиссия Приморья разрешила проведение голосования на участках для голосования, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, с 10 июня 2020 года", – цитируется в сообщении информация краевого избиркома.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
4 июня, 14:27Голосование по поправкам в Конституцию
Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции
820017
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинВладивостокПриморский крайПолитика
Рекомендуем
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей
Мэр Миннеаполиса не поддержал упразднение городского департамента полиции
Сотрудники правоохранительных органов в Эстонии
В Эстонии два человека погибли в ходе стрельбы на автозаправке
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Полевой лагерь группировки МЧС России под Норильском
МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске
Сотрудник МЧС России
В Красноярском крае жителей поселка эвакуировали из-за подтоплений
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
СМИ узнало подробности избиения чиновника в Ялте
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Женщина отдыхает в бассейне
Исследование: траты россиян на бронирование отелей в мае выросли на треть
Столкновение полиции и протестующих в Гонконге
Курица, несущая золотые яйца. Кто проиграет от спора США с Китаем
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Ника Ганич
Ника Ганич — о том, как есть и не толстеть и готовить полезные блюда
Американский военный во время учений в Германии
В МИД Германии назвали отношения с США сложными
Депутат Государственной Думы Елена Панина
В Госдуме прокомментировали предложение США о помощи после ЧП в Норильске
Мужчина в защитной маске в Шанхае
Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
15:07"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
Лента новостейМолния