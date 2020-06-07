В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных кораблях

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Десять участков для голосования по поправке в Конституцию России откроют на военных кораблях Тихоокеанского флота, уходящих море, сообщает правительство региона.

"Десять участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации организуют на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля", - сообщает правительство региона со ссылкой на решение избирательной комиссии Приморского края.

"Избирательная комиссия Приморья разрешила проведение голосования на участках для голосования, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, с 10 июня 2020 года", – цитируется в сообщении информация краевого избиркома.