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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T08:48
https://ria.ru/20200607/1572580795.html
В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19

08:48 07.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 7 июн - РИА Новости. Более 60 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"За прошедшие сутки выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Барнауле – 47 человек, Новоалтайске – 3, Бийске – 2, Камне-на-Оби – 2, Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском, Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах – по 1", - говорится в сообщении.
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По данным на 7 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2319 человек, в том числе 226 детей до 17 лет включительно. 52 человека находятся в тяжёлом состоянии, на аппарате ИВЛ – 21. Смертельных случаев за сутки не зафиксировано.
"Выздоровело – 1021 человек, в том числе за прошедшие сутки закончили лечение 27 человек (взрослые – 24, дети – 3)", - отмечают в оперштабе.
Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 3106 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 26 583 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 123 436 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алтайский крайОбщество
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