В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19

"За прошедшие сутки выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Барнауле – 47 человек, Новоалтайске – 3, Бийске – 2, Камне-на-Оби – 2, Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском, Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах – по 1", - говорится в сообщении.

По данным на 7 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2319 человек, в том числе 226 детей до 17 лет включительно. 52 человека находятся в тяжёлом состоянии, на аппарате ИВЛ – 21. Смертельных случаев за сутки не зафиксировано.