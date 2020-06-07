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2020-06-07T08:42
https://ria.ru/20200607/1572580639.html
В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

08:42 07.06.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики девятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 6 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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9 декабря 2019, 21:34
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