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2020-06-07T08:39
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Воскресенье в Москве может стать самым теплым днем с начала года
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РИА Новости

Воскресенье в Москве может стать самым теплым днем с начала года

08:39 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Крымском мосту в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Молодые люди на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Воскресенье в Москве может стать самым тёплым днём с начала текущего года, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Постепенное повышение температурного фона продолжится, и день станет самым теплым с начала лета, а возможно, и с начала года", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что температура воздуха составит плюс 24-26 в Москве и плюс 22-27 в Подмосковье. Ветер северный, 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Мужчина гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
4 июня, 14:29Сказано в эфире
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Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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