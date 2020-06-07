Воскресенье в Москве может стать самым теплым днем с начала года

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Воскресенье в Москве может стать самым тёплым днём с начала текущего года, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Постепенное повышение температурного фона продолжится, и день станет самым теплым с начала лета, а возможно, и с начала года", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что температура воздуха составит плюс 24-26 в Москве и плюс 22-27 в Подмосковье. Ветер северный, 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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