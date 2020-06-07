Воскресенье в Москве может стать самым теплым днем с начала года

"Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Постепенное повышение температурного фона продолжится, и день станет самым теплым с начала лета, а возможно, и с начала года", - сообщил Леус.