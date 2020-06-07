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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T08:37
https://ria.ru/20200607/1572580478.html
Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571881211_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_333e4cf2486af062a57bb80849585e11.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте

08:37 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевПассажиры на станции метро "Киевская" в Москве
Пассажиры на станции метро Киевская в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Пассажиры на станции метро "Киевская" в Москве
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы видим, как постепенно набирает обороты движение людей на транспорте, сейчас это уже больше 5 миллионов. Но это не 8 и не 10 миллионов", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
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Мэр отметил, что несмотря на открытие торговых центров, предприятий сферы бытовых услуг, все равно сохраняется положительная динамика по коронавирусу.
"Меньше стало выявляемых пневмоний, меньше вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей. Главное - эти тренды сохранить", - подчеркнул мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИнфраструктураСергей СобянинМоскваОбщество
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