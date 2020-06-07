В Индии за сутки выявили десять тысяч случаев COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,97 тысячи и составляет 246 628, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, опередив Испанию и Италию.
В субботу сообщалось о 236 657 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи), днем ранее - о 226 770 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 120 406 человек, выздоровели 119 292 человека (5 220 за сутки), умерли 6 929 человек (287 за сутки).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 82 968 (2 729 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 30 152 заболевших (1 458 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 27 654 заболевших (1 320 за сутки).
МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, почти 392 тысячи человек скончались.
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