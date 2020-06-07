В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек

НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области , 13 пациентов выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на утро 7 июня в Новосибирской области за сутки выявили 105 случаев COVID-19. 13 пациентов выписаны. Скончался еще один пациент – женщина в возрасте 69 лет", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что всего в регионе зафиксировано 3546 случаев заражения коронавирусом, в том числе 230 детей. 1369 человек выписаны с выздоровлением, 41 пациент скончался.

"В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 12 пациентов", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1571. Еще 219 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Новосибирской области.

Всего в регионе провели 133,2 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1858 жителей области, 19 733 человека сняты с наблюдения.