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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T08:18
https://ria.ru/20200607/1572580113.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 4181
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РИА Новости

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 4181

08:18 07.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 87 человек и достигло 4181, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 4094, 17 пациентов скончались, 3268 выздоровели.
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"По состоянию на 7 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4181", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу всего было зафиксировано 87 новых случаев COVID-19, в пятницу – 68, в четверг – 96, в среду - 83.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 896 пациентов с COVID-19, в том числе, 11 - в тяжелом состоянии, трое - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
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С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открываются мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновится работа городских и пригородных автобусов.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
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